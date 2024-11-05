«Каролина» и «Филадельфия» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ

«Каролина» и «Филадельфия» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 6 ноября. Матч пройдет на льду «Пи-эн-си-арены» в Роли (штат Северная Каролина, США). Стартовое вбрасывание — в 3.00 по московскому времени.

В России официальных трансляций игр НХЛ нет. В прямом эфире смотреть матчи можно в тематических группах в социальной сети «ВКонтакте».

За ключевыми событиями игры «Каролина» — «Филадельфия» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

В регулярном чемпионате-2024/25 «Харрикейнз» набрали 16 очков в 10 играх и занимают 4-е место в Восточной конференции. В предыдущем матче команда Петра Кочеткова, Дмитрия Орлова и Андрея Свечникова выиграла у «Вашингтона» (4:2).

«Флайерз» с 9 очками в 13 играх занимают 16-ю строчку на «Востоке». Предыдущим соперником команды Матвея Мичкова был «Баффало» (0:3).