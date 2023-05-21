«Флорида» победила «Каролину» в овертайме во втором матче финала конференции, у Бобровского 37 сейвов

Сегодня, 06:08
«Флорида» обыграла «Каролину» на выезде во втором матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли — 2:1 ОТ.
В основное время у гостей забросил Александр Барков, у хозяев отличился Джайлен Чатфилд. Автором победной шайбы в овертайме стал форвард «Флориды» Мэттью Ткачак.
Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 37 из 38 бросков.
«Флорида» ведет в серии со счетом 2-0. Третий матч состоится 23 мая.
НХЛ
Плей-офф
Полуфинал
Второй матч
«Каролина» — «Флорида» — 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Чатфилд — 1 (Ахо, Ноесен), 1:43 — 1:0. Барков — 4 (Махура), 27:43 — 1:1. Ткачак — 7 (бол., Райнхарт, Беннетт), 61:51 — 1:2.
Вратари: Раанта — Бобровский.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 38 (20+8+8+2) — 26 (11+8+3+4).
21 мая. Роли. PNC Arena.
Счет в серии: 0-2