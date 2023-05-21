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Сегодня, 06:08

«Флорида» победила «Каролину» в овертайме во втором матче финала конференции, у Бобровского 37 сейвов

Иван Торопцев
Корреспондент
Фото USA Today Sports
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«Флорида» обыграла «Каролину» на выезде во втором матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли — 2:1 ОТ.

В основное время у гостей забросил Александр Барков, у хозяев отличился Джайлен Чатфилд. Автором победной шайбы в овертайме стал форвард «Флориды» Мэттью Ткачак.

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 37 из 38 бросков.

«Флорида» ведет в серии со счетом 2-0. Третий матч состоится 23 мая.

НХЛ

Плей-офф

Полуфинал

Второй матч

«Каролина» — «Флорида» — 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Чатфилд — 1 (Ахо, Ноесен), 1:43 — 1:0. Барков — 4 (Махура), 27:43 — 1:1. Ткачак — 7 (бол., Райнхарт, Беннетт), 61:51 — 1:2.

Вратари: Раанта — Бобровский.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 38 (20+8+8+2) — 26 (11+8+3+4).

21 мая. Роли. PNC Arena.

Счет в серии: 0-2

Сергей Бобровский
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Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Флорида Пантерз
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