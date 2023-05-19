«Флорида» обыграла «Каролину» в первом матче финала «Востока» после гола на последней минуте четвертого овертайма

«Флорида» обыграла «Каролину» в первом матче финальной серии Восточной конференции — 3:2 4ОТ. Было сыграно 4 овертайма. Счет в серии 1-0.

Голами в основное время в составе «Харрикейнз» отметились Сет Джарвис и Стефан Ноесен. У «Пантерз» забили Александр Барков и Картер Верхеге.

Победную шайбу в четвертом овертайме забросил нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук. Российский голкипер команды Сергей Бобровский отразил 63 броска по воротам.

Матч стал самым продолжительным в клубной истории обеих команд. Вторая игра состоится в воскресенье, 21 мая. Начало встречи — 3.00 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

1/2 финала

«Каролина» — «Флорида» — 2:3 4ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)

Голы: Джарвис — 5 (бол., Ахо, Бернс), 19:48 — 1:0. Барков — 3 (Дюклер, Верхэге), 35:28 — 1:1. Верхэге — 6 (Дюклер, Барков), 37:43 — 1:2. Ноесен — 4 (бол., Джарвис, Нечас), 43:47 — 2:2. Ткачак — 6 (Экблад), 139:47 — 2:3.

Вратари: Андерсен — Бобровский.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 65 (12+5+14+34) — 60 (10+8+2+40).

19 мая. Роли. PNC Arena. 18680 зрителей.

Счет в серии: 0-1.