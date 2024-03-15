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НХЛ

15 марта, 04:41

Гол Кузнецова помог «Каролине» одержать победу над «Флоридой»

Евгений Козинов
Корреспондент
Евгений Кузнецов и Бретт Пеше.
Фото USA Today Sports
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«Каролина» выиграла у «Флориды» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.

Российский нападающий «Харрикейнз» Евгений Кузнецов забросил одну шайбу. Для него это первый гол после обмена из «Вашингтона». В этой встрече он был признан первой звездой встречи.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 31 из 34 бросков по воротам. Форвард «Каролины» Андрей Свечников забросил в пустые ворота.

«Каролина» набрала 86 очков и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Флорида» лидирует в таблице — 94 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Флорида» — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Голы: Джарвис — 21 (Стаал, Слэвин), 19:11 — 1:0. Нечас — 21 (Орлов, Гюнцель), 22:46 — 2:0. Кузнецов — 7 (Чатфилд), 28:27 — 3:0. Свечников — 17 (п.в., Слэвин), 55:42 — 4:0.

Вратари: Андерсен — Бобровский (55:00 — 55:42).

Штраф: 14 — 18.

Броски: 35 (12+11+12) — 21 (10+7+4).

Наши: Кузнецов (17.07/4/+2), Орлов (17.13/4/+2), Свечников (14.32/4/+1) — Куликов (17.12/0/-1), Тарасенко (15.56/0/-2).

15 марта. Роли. PNC Arena. 18700 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Флорида Пантерз
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