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Сегодня, 01:51

«Флорида» обыграла «Каролину», Бобровский сделал 28 сэйвов

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Каролина» на своем льду проиграла «Флориде» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:6.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 28 из 31 броска по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Флорида» — 3:6 (1:3, 2:0, 0:3)

Голы: Й. Боквист — 4 (Лунделл), 2:26 — 0:1. Джарвис — 7 (бол., Ахо, Гостисбеер), 5:42 — 1:1. Райнхарт — 18 (Барков), 9:05 — 1:2. Верхэге — 7 (Ткачак, Экблад), 11:21 — 1:3. Уокер — 2 (Рословик, Гостисбеер), 26:24 — 2:3. Робинсон — 6 (Чатфилд, Блэйк), 37:18 — 3:3. Грир — 3 (Балинскис), 44:58 — 3:4. Лунделл — 8 (мен., Луостаринен, Экблад), 49:08 — 3:5. Беннетт — 11 (Родригес, Луостаринен), 59:53 — 3:6.

Вратари: Мартин (57:44 — 59:53) — Бобровский.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 30 (10+12+8) — 30 (7+10+13).

Наши: Орлов (20.37/0/0), Свечников (19.12/2/-1) — Куликов (15.42/1/+3).

29 ноября. Роли. Lenovo Center.

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