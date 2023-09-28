«Каролина» сыграет с «Флоридой» в матче предсезонного турнира НХЛ 28 сентября. Матч пройдет на «Пи-Эн-Си-Арене» в Роли (США) и начнется в 02.00 по московскому времени.

Официальной трансляции в России не будет. Следить за матчем «Каролина» — «Флорида» в прямом эфире можно в соцсети «ВКонтакте» (например, в этой группе).

Перед началом регулярного чемпионата НХЛ клубы лиги проводят традиционные выставочные встречи. Матчи проходят с конца сентября по начало октября. Регулярный чемпионат НХЛ сезона 2023 / 2024 стартует 11 октября и продлится до 19 апреля 2024 года. Плей-офф (Кубок Стэнли) пройдет в апреле-июне 2024-го. Действующий обладатель титула — «Вегас Голден Найтс».

Расписание выставочных матчей доступно на сайте «СЭ».

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