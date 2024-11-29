«Каролина» и «Флорида» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ

«Каролина Харрикейнз» и «Флорида Пантерз» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в пятницу, 29 ноября. Игра пройдет в «Леново Центре» в Роли, стартовое вбрасывание состоится в 23.00 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций НХЛ. Видео могут появляться в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».

С ключевыми событиями игры «Каролина» — «Флорида» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Предыдущая встреча команд, которая проходила в предыдущем сезоне в марте, завершилась победой «Харрикейнз» над будущими чемпионами из «Пантерз» со счетом 4:0.

В регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 «Каролина» лидирует в Восточной конференции, набрав 33 очка в 22 матчах. «Флорида» провела 23 матча и набрала 27 очков. 28 ноября «Каролина» победила «Рейнджерс» (4:3), а «Флорида» обыграла «Торонто» (5:1).