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Сегодня, 08:30

«Каролина»: расписание матчей в регулярном чемпионате-2024/2025

«Каролина Харрикейнз» начинают свой 27-й сезон в НХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Российский форвард клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников
Андрей Свечников.
Фото USA Today Sports
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«Каролина Харрикейнз» начинает свой 27-й сезон в НХЛ. Клуб из Роли (Северная Каролина), за которую выступают россияне Петр Кочетков, Дмитрий Орлов и Андрей Свечников, один раз выигрывал Кубок Стэнли.

Первый матч в сезоне «Каролина» проведет дома против «Тампы» 12 октября. 13 октября команды встретятся вновь, но уже на льду «Лайтнинг».

В канун Нового года «Ураганы» проведут два матча с «Нью-Джерси» (28 и 29 декабря), а 1 января встретятся с «Коламбусом».

В заключительном матче сезона «Каролина» встретится с «Оттавой». Игра пройдет 18 апреля.

Приводим расписание матчей «Кейнз» на старте регулярного чемпионата (время начала игр — московское).

«Каролина Харрикейнз»: расписание матчей в октябре 2024 года

12 октября, 2.00. «Каролина» — «Тампа»

13 октября, 2.00. «Тампа» — «Каролина»

16 октября, 2.00. «Каролина» — «Нью-Джерси»

19 октября, 2.00. «Питтсбург» — «Каролина»

20 октября, 2.00. «Сент-Луис» — «Каролина»

23 октября, 4.00. «Эдмонтон» — «Каролина»

25 октября, 4.00. «Калгари» — «Каролина»

27 октября, 5.00. «Сиэтл» — «Каролина»

29 октября, 5.00. «Ванкувер» — «Каролина»

Полностью расписание матчей «Каролины» в актуальном виде и результаты игр доступны на странице «Харрикейнз» на нашем сайте.

Хоккей
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ХК Каролина Харрикейнз

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