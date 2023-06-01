«Каролина» и Ахо ведут переговоры о продлении контракта

«Каролина» рассчитывает подписать новый контракт с нападающим Себастьяном Ахо, сообщает The Athletic.

По данным источника, генеральный менеджер команды Дон Уодделл начал переговоры с агентом игрока Джерри Йоханнсоном. Вопрос продления договора с Ахо — приоритетный для клуба в межсезонье. «Каролина» намерена подписать с игроком долгосрочный контракт.

Действующее соглашение 25-летнего финского игрока с зарплатой 8,46 миллиона долларов истекает в конце следующего сезона.

Ахо набрал 67 (36+31) очков в 75 матчах регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне. В плей-офф в активе форварда 12 (5+7) баллов в 15 играх.