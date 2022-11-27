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НХЛ

Сегодня, 02:39

«Каролина» обыграла «Калгари», у Свечникова результативная передача

Сергей Разин
корреспондент
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«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Калгари» со счетом 3:2.

В составе «Харрикейнз» отличились Сэт Джарвис, Мартин Нечас и Бретт Песс, форвард Андрей Свечников отметился результативным пасом. У «Флэймз» шайбы на счету Адама Ружички и Тайлера Тоффоли.

После этого матча «Каролина» с 27 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Калгари» с 21 очком — на восьмой строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Калгари» — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Джарвис — 4 (Бернс), 6:20 — 1:0. Ружичка — 5 (бол., Стоун, Хэнифин), 18:09 — 1:1. Нечас — 10 (бол., Ноесен, Свечников), 23:41 — 2:1. Тоффоли — 7 (Юбердо, Баклунд), 32:57 — 2:2. Пеши — 1 (бол., Котканиеми, Штястны), 48:46 — 3:2.

Вратари: Раанта — Владарж (58:54).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 33 (14+9+10) — 20 (8+8+4).

Наши: Свечников (18.28/2/-1) — Задоров (14.31/1/-1).

27 ноября. Роли. PNC Arena.

НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Каролина Харрикейнз
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