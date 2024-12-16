«Каролина» дома обыграла «Коламбус», Воронков забросил шайбу

«Каролина» одержала победу над «Коламбусом» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

У победителей голами отметились Себастьян Ахо, Уильям Каррье, Джордан Мартинук и Еспери Котканиеми.

Автором единственной заброшенной шайбы «Блю Джекетс» стал Дмитрий Воронков с передачи Кирилла Марченко и Ивана Проворова.

В нынешнем сезоне 24-летний нападающий набрал 13 (8+5) очков за 22 матча.

«Каролина» набрала 39 очков за 30 матчей и занимает 4-е место в Восточной конференции, «Коламбус» идет 13-м с 29 очками в 31 игре.