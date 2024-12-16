Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 03:45

«Каролина» дома обыграла «Коламбус», Воронков забросил шайбу

Даниил Аршавский
Telegram Дзен

«Каролина» одержала победу над «Коламбусом» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

У победителей голами отметились Себастьян Ахо, Уильям Каррье, Джордан Мартинук и Еспери Котканиеми.

Автором единственной заброшенной шайбы «Блю Джекетс» стал Дмитрий Воронков с передачи Кирилла Марченко и Ивана Проворова.
В нынешнем сезоне 24-летний нападающий набрал 13 (8+5) очков за 22 матча.

«Каролина» набрала 39 очков за 30 матчей и занимает 4-е место в Восточной конференции, «Коламбус» идет 13-м с 29 очками в 31 игре.

Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Коламбус Блю Джэкетс
Дмитрий Воронков
Читайте также
Дело о крушении танкеров переквалифицировано на более тяжкий состав
Золото на шее Ротенберга. Что случилось в матче Россия 25 – Казахстан
Россия эвакуировала часть персонала загранпредставительств в Сирии
Шлеменко после победы над Токовым обратился к Федору Емельяненко
Россия движется за границу. Белорусы забили арену на шоу Плющенко под музыку Чайковского
В Финляндии прошли демонстрации за открытие КПП на границе с Россией
Сегодня
Вчера
Неделя