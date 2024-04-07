«Каролина» на своем льду сыграет против «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с воскресенья на понедельник, 8 апреля. Начало — в 00.00 по московскому времени. Игра пройдет в спортивном комплексе «PNC-арена» в Роли, Северная Каролина, США.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Каролина» — «Коламбус» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате можно в матч-центре на сайте «СЭ».

«Каролина» занимает сейчас 3-е место в таблице Восточной конференции, набрав 103 очка. «Коламбус» идет на 16-й строчке «Востока», имея в своем активе 64 очка.