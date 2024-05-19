«Каролина» Кузнецова и Свечникова продлила контракт с главным тренером Бриндамором

Пресс-служба «Каролины» объявила о продлении контракта с главным тренером Родом Бриндамором. Стороны заключили многолетнее соглашение, сроки которого не уточняются.

53-летний специалист возглавляет «Харрикейнз» с 2018 года. Под его руководством «Каролина» дважды доходила до финала Восточной конференции НХЛ.

В этом году"Харрикейнз" уступили «Нью-Йорк Рейнджерс» в серии до четырех побед 2-4 во втором раунде Кубка Стэнли.

За команду выступают россияне Петр Кочетков, Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов и Андрей Свечников.