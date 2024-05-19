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Сегодня, 22:32

«Каролина» Кузнецова и Свечникова продлила контракт с главным тренером Бриндамором

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Пресс-служба «Каролины» объявила о продлении контракта с главным тренером Родом Бриндамором. Стороны заключили многолетнее соглашение, сроки которого не уточняются.

53-летний специалист возглавляет «Харрикейнз» с 2018 года. Под его руководством «Каролина» дважды доходила до финала Восточной конференции НХЛ.

В этом году"Харрикейнз" уступили «Нью-Йорк Рейнджерс» в серии до четырех побед 2-4 во втором раунде Кубка Стэнли.

За команду выступают россияне Петр Кочетков, Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов и Андрей Свечников.

Андрей Свечников
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
Род Бриндамор
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