«Каролина» в овертайме обыграла «Лос-Анджелес». Свечников набрал 2 очка

«Каролина» обыграла «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ. «Харрикейнз» одержали шестую победу подряд.

Российский нападающий Андрей Свечников отметился двумя голевыми передеачами в составе победителей. Он провел на льду 20 минут и 20 секунд.

«Каролина» набрала 74 очка и идет на втором месте в Восточной конференции. «Кингз» занимают 4-е место в Западной конференции — 63 очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Лос-Анджелес» — 5:4 ОТ (1:0, 0:4, 3:0, 1:0)

Голы: Бернс — 9 (Свечников), 13:27 — 1:0. Кемпе — 21 (Копитар), 21:51 — 1:1. Фиала — 18 (Лизотт), 31:34 — 1:2. Кемпе — 22 (Даути, Копитар), 34:21 — 1:3. Копитар — 16 (бол., Андерсон-Долан, Даути), 35:21 — 1:4. Штястны — 5 (Степан, Котканиеми), 43:27 — 2:4. Стаал — 14 (Пеши, Фаст), 49:54 — 3:4. Терявяйнен — 5 (бол., Шей, Свечников), 52:31 — 4:4. Ахо — 22 (бол., Бернс, Нечас), 64:06 — 5:4.

Вратари: Андерсен — Копли.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 30 (9+8+9+4) — 21 (8+8+4+1).

Наши: Свечников (20.20/3/+1) — -.

1 февраля. Роли. PNC Arena.