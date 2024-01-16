«Лос-Анджелес» обыграл «Каролину» и прервал серию из 8 поражений. У Гаврикова две результативные передачи

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Каролину» со счетом «Каролину» со счетом 5:2.

В составе «Кингз» отличились Тревор Мур, оформивший дубль, Филипп Дано, Алекс Лаферрьер и Пьер-Люк Дюбуа, Владислав Гавриков отметился двумя результативными передачами. У «Харрикейнз» шайбы забросили Джордан Мартинук и Джек Друри.

«Лос-Анджелес» прервал серию из 8 поражений и с 50 очками расположился на шестом месте в Западной конференции, «Каролина» с 53 очками — на четвертой строчке «Востока».

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Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Лос-Анджелес» — 2:5 (0:1, 1:0, 1:4)

Голы: Мур — 19 (Дано, Гавриков), 6:24 — 0:1. Мартинук — 5 (Джарвис, Бернс), 25:38 — 1:1. Дано — 9 (Рой, Гавриков), 41:01 — 1:2. Лафферье — 6 (Андерсон, Дюбуа), 42:21 — 1:3. Дюбуа — 9 (Андерсон-Долан, Андерсон), 45:20 — 1:4. Друри — 8 (Ноесен, Чатфилд), 48:58 — 2:4. Мур — 20 (мен., п.в., Дано, Рой), 58:44 — 2:5.

Вратари: Раанта (Перец, 45:20, 56:50 — 58:44) — Риттих.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 32 (9+13+10) — 26 (9+10+7).

Наши: Орлов (14.15/3/-1), Свечников (18.46/0/-2) — Гавриков (18.29/2/+2).

15 января. Роли. PNC Arena.