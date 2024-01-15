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Сегодня, 18:00

«Каролина» — «Лос-Анджелес»: время начала и где смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире

Матч НХЛ «Каролина» — «Лос-Анджелес» 15 января начнется в 23.00
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Хоккеисты «Каролины».
Фото USA Today Sports
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«Каролина» на своем поле сыграет против «Лос-Анджелеса» в матче регулярного чемпионата НХЛ в понедельник, 15 января. Встреча пройдет на «PNC-арене» в Роли, Северная Каролина, США. Начало — в 23.00 по московскому времени.
Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Каролина» — «Лос-Анджелес» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Каролина» находится на четвертой позиции Восточной конференции, имея в своем активе 53 очка. «Лос-Анджелес» занимает седьмую позицию Западной конференции, набрав 48 очков.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.
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НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Лос-Анджелес Кингз
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