«Каролина» обыграла «Миннесоту». Капризов забросил 100-ю шайбу в НХЛ, Свечников набрал 2 очка

«Каролина» на своем льду выиграла у «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Харрикейнз» прервали трехматчевую победную серию «Уайлд».

В составе победителей двумя голевыми передачами отметился российский нападающий Андрей Свечников. У их соперников одну шайбу забросил Кирилл Капризов. Для него этот гол стал 100-м в карьере.

«Миннесота» с 54 очками занимает 7-е место в Западной конференции. «Каролина» идет на 2-й строчке в Восточной конференции — 64 очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Миннесота» — 5:2 (0:0, 3:1, 2:1)

Голы: Капризов — 26 (бол., Зуккарелло, Эрикссон Эк), 27:11 — 0:1. Бернс — 7 (Свечников, Штястны), 29:07 — 1:1. Шей — 10 (бол., Нечас, Ноесен), 33:33 — 2:1. Терявяйнен — 4 (мен., Чатфилд, Фаст), 37:22 — 3:1. Чатфилд — 5 (Свечников), 42:13 — 4:1. Нечас — 18 (бол., Джарвис, Шей), 45:27 — 5:1. Болди — 13 (Хартман, Бродин), 47:21 — 5:2.

Вратари: Андерсен — Флери.

Штраф: 21 — 24.

Броски: 29 (11+7+11) — 31 (6+15+10).

Наши: Свечников (16.35/1/+1) — Капризов (21.28/2/-1).

20 января. Роли. PNC Arena. 18013 зрителей.