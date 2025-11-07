Видео
7 ноября, 00:40

«Каролина» — «Миннесота»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Каролина» и «Миннесота» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

«Каролина Харрикейнз» и «Миннесота Уайлд» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на пятницу, 7 ноября. Игра пройдет в спортивном комплексе «Леново Центр» в Роли, стартовое вбрасывание состоится в 3.00 по московскому времени.

«Каролина» — «Миннесота»: прямая трансляция матча регулярного чемпионата НХЛ (видео онлайн)

С основными событиями и результатом игры «Каролина» — «Миннесота» можно будет знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

В России отсутствуют официальные трансляции турнира, видео появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».

НХЛ. Регулярный чемпионат
7 ноября, 03:00. Lenovo Center (Роли)
Каролина
Миннесота

«Каролина» набрала 16 очков в 12 матчах регулярного чемпионата НХЛ, «Минесота» провела 14 матчей и набрала 13 очков. В предыдущей игре сезона «ураганы» победили «Рейнджерс» (3:0), а «дикари» — «Нэшвилл» (3:2 ОТ).

Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Миннесота Уайлд
