«Миннесота» обыграла «Каролину», Капризов оформил хет-трик

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Каролину» со счетом 5:2.

В составе «Уайлд» хет-трик оформил Кирилл Капризов, забросив одну из шайб в пустые ворота, а также отличились Джоэль Эрикссон и Джейкоб Мидлтон. У «Харрикейнз» голы забили Мартин Нечас и Майко Бантинг.

После этого матча «Миннесота» с 45 очками занимает 13-е место в Западной конференции, «Каролина» с 55 очками — на пятой строчке «Востока».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Миннесота» — 2:5 (1:1, 0:1, 1:3)

Голы: Нечас — 11 (Ноесен, Друри), 14:02 — 1:0. Капризов — 16 (Голигоски, Росси), 17:43 — 1:1. Капризов — 17 (Болди, Эрикссон Эк), 26:18 — 1:2. Бантинг — 10 (Джарвис, Ахо), 48:17 — 2:2. Эрикссон Эк — 20 (Бродин, Фэйбер), 49:32 — 2:3. Капризов — 18 (п.в., Фэйбер), 57:59 — 2:4. Миддлтон — 7 (п.в., Богосян, Эрикссон Эк), 59:04 — 2:5.

Вратари: Раанта (57:07 — 57:59, 58:17 — 59:04) — Густавссон.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 42 (18+13+11) — 19 (3+7+9).

Наши: Орлов (15.34/2/-1) — Капризов (20.19/5/+3).

22 января. Роли. PNC Arena.