«Каролина» обыграла «Миннесоту», Свечников, Никишин, Капризов и Тарасенко набрали по одному очку

7 ноября, 05:53
«Каролина» переиграла «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.
Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников забросил одну шайбу. Ассистировал ему соотечественник Александр Никишин. У «Уайлд» голевыми передачами отметились Кирилл Капризов и Владимир Тарасенко.
«Каролина» набрала 18 очков в 13 матчах и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Миннесота» идет на 14-й строчке в Западной конференции — 13 очков в 15 играх.
True Timati
Сота с тауой игрой рискует пропустить ПО. Контракт Капризова может очнь скоро напоминать контракты Паризе и Сутера. Правда одному Кириллу тяжело. Нужен партнер ему под стать. Только де его взять?
07.11.2025
Капитон Матроскин
Веселый матч. Свеч был хорош, приходит в себя вроде. Никишин прям уверенно закрепился и часто играют через него партнеры. Сегодня был не день Кирилла97... Интересно, почему после прекрасного возвращения Пети, сегодня его не было даже в запасе...
07.11.2025