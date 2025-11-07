«Каролина» обыграла «Миннесоту», Свечников, Никишин, Капризов и Тарасенко набрали по одному очку

«Каролина» набрала 18 очков в 13 матчах и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Миннесота» идет на 14-й строчке в Западной конференции — 13 очков в 15 играх.

Сота с тауой игрой рискует пропустить ПО. Контракт Капризова может очнь скоро напоминать контракты Паризе и Сутера. Правда одному Кириллу тяжело. Нужен партнер ему под стать. Только де его взять?

Капитон Матроскин

Веселый матч. Свеч был хорош, приходит в себя вроде. Никишин прям уверенно закрепился и часто играют через него партнеры. Сегодня был не день Кирилла97... Интересно, почему после прекрасного возвращения Пети, сегодня его не было даже в запасе...

