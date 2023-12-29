Хет-трик Свечникова принес «Каролине» победу над «Монреалем»

«Каролина» обыграла «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

Российский нападающий Андрей Свечников забросил три шайбы. Его признали первой звездой встречи.

«Каролина» с 42 очками занимает 4-е место в Восточной конференции. «Монреаль» идет на 13-й строчке — 35 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Монреаль» — 5:3 (2:2, 1:0, 2:1)

Голы: Свечников — 4 (Бернс, Ахо), 1:35 — 1:0. Фаст — 3 (Ахо, Бернс), 12:40 — 2:0. Стивенс — 2 (Пеццетта, Штрабл), 13:51 — 2:1. Мэтисон — 6 (бол., Монахэн, Примо), 19:56 — 2:2. Фаст — 4 (Ноесен, Друри), 21:29 — 3:2. Андерсон — 6, 40:25 — 3:3. Свечников — 5 (Пеши, Ахо), 53:51 — 4:3. Свечников — 6 (бол., п.в., Ахо, Бернс), 59:41 — 5:3.

Вратари: Раанта — Примо (59:35 — 59:41).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 33 (15+7+11) — 21 (7+12+2).

Наши: Орлов (16.57/1/0), Свечников (16.32/4/+3) — -.

29 декабря. Роли. PNC Arena. 18969 зрителей.