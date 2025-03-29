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29 марта, 04:51

Гол Свечникова помог «Каролине» выиграть у «Монреаля»

Евгений Козинов
Корреспондент
Андрей Свечников.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Каролина» обыграла «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Канадиенс» потерпели пятое поражение подряд.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников забросил одну шайбу. Теперь у него 44 (19+25) очка в 64 играх этого сезона.

«Каролина» набрала 92 очка в 72 матчах и занимает 2-е место в Восточной конференции. «Монреаль» идет на 8-й строчке — 75 очков в 72 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Монреаль» — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Голы: Андерсон — 12 (Галлахер, Дворак), 0:23 — 0:1. Блэйк — 12, 0:41 — 1:1. Холл — 17 (бол., Блэйк, Джарвис), 33:46 — 2:1. Ахо — 27 (Джарвис, Блэйк), 36:10 — 3:1. Свечников — 19 (п.в., Мартинук), 59:00 — 4:1.

Вратари: Андерсен — Монтембо (57:49 — 59:00).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 25 (11+9+5) — 15 (4+3+8).

Наши: Орлов (21.18/2/-1), Свечников (11.48/2/+1) — -.

29 марта. Роли. Lenovo Center. 18795 зрителей.

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Андрей Свечников
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Монреаль Канадиенс
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