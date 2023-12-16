«Нэшвилл» в овертайме победил «Каролину»

«Нэшвилл» на выезде победил «Каролину» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 6:5.

У гостей 3 (1+2) очка набрал Роман Йоси. По 2 (1+1) очка на счету Райана О`Райли, Юусо Парссинена и Филипа Форсберга. У хозяев по два очка набрали Майкл Бантинг, Мартин Нечас и Стефан Ноусен.

«Нэшвилл» одержал третью победу подряд. «Предаторз» набрали 34 очка и занимают 7-е место в турнирной таблице Западной конференции. У «Каролины» 34 очка и 8-я строчка таблицы «Востока».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Нэшвилл» — 5:6 ОТ (2:1, 3:3, 0:1, 0:1)

Голы: Пярссинен — 6 (Новак), 5:20 — 0:1. Ноесен — 9 (бол., Друри, Нечас), 10:23 — 1:1. Деанджело — 2 (бол., Бантинг), 12:13 — 2:1. Йоси — 7 (О`Райлли, Нюквист), 23:47 — 2:2. Чатфилд — 3 (Бантинг, Мартинук), 24:50 — 3:2. Ахо — 11 (Джарвис, Ноесен), 25:09 — 4:2. О`Райлли — 13 (бол., Форсберг, Йоси), 29:26 — 4:3. Нечас — 9, 29:51 — 5:3. Бэрри — 1 (Смит, Томасино), 30:18 — 5:4. Лозон — 2 (Евангелиста, Пярссинен), 50:57 — 5:5. Форсберг — 16 (Йоси, О`Райлли), 60:35 — 5:6.

Вратари: Раанта — Ланкинен.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 30 (11+7+12+0) — 30 (7+14+8+1).

Наши: Орлов (12.05/2/0) — Тренин (14.32/2/-1).

16 декабря. Роли. PNC Arena. 18770 зрителей.