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26 марта, 04:38

«Каролина» на своем льду проиграла «Нэшвиллу», Кочетков сделал 13 сэйвов

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Каролина» потерпела поражение от «Нэшвилла» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:3.

Российский голкипер «Харрикейнз» Петр Кочетков отразил 13 из 16 бросков по своим воротам.

«Нэшвилл» набрал 62 очка в 71 матче и занимает 14-е место в Западной конференции. «Каролина» идет на 2-й строчке в Восточной конференции — 90 очков в 71 игре.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Нэшвилл» — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Бантинг — 16 (бол., Беллоуз, Шей), 5:14 — 0:1. Евангелиста — 8 (Форсберг, Дель Гайзо), 24:01 — 0:2. Холл — 16 (бол., Джарвис, Гостисбеер), 26:02 — 1:2. Евангелиста — 9 (Дель Гайзо, О`Райлли), 52:48 — 1:3.

Вратари: Кочетков (56:38) — Сарос.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 35 (11+16+8) — 16 (7+2+7).

Наши: Орлов (19.23/1/-1) — Свечков (14.29/0/0).

26 марта. Роли. Lenovo Center. 18 700 зрителей.

Петр Кочетков
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нэшвилл Предаторз
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