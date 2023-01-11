«Каролина» уступила «Нью-Джерси» и потерпела четвертое поражение подряд, у Кочеткова 18 сейвов

«Каролина» проиграла «Нью-Джерси» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:5.

У хозяев забросили Йеспери Котканиеми, Макс Пачиоретти и Себастьян Ахо. У гостей дублем отличился Доусон Мерсер, по одному голу у Йонаса Зигенталера, Йеспера Боквиста и Нико Хишира.

Российский голкипер «Харрикейнз» Петр Кочетков отразил 18 из 22 бросков, «Дэвилз» забросили последнюю шайбу в пустые ворота.

«Каролина» потерпела четвертое поражение подряд и занимает третье место в таблице Восточной конференции с 57 очками в 41 матче. «Нью-Джерси» идет на четвертой строчке с 55 очками в 41 игре.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Нью-Джерси» — 3:5 (1:1, 2:2, 0:2)

Голы: Котканиеми — 7 (мен., Нечас), 13:03 — 1:0. Зигенталер — 2 (Хэмилтон, Хишир), 17:06 — 1:1. Пачиоретти — 3 (Ахо, Шей), 28:50 — 2:1. Ахо — 13 (мен., Терявяйнен, Пеши), 37:34 — 3:1. Мерсер — 9 (Сиверсон, Грэйвс), 39:08 — 3:2. Боквист — 4 (Мерсер, Маклеод), 39:26 — 3:3. Мерсер — 10 (Боквист, Маклеод), 48:53 — 3:4. Хишир — 19 (п.в., Татар, Хаула), 59:04 — 3:5.

Вратари: Кочетков (57:59 — 59:04) — Ванечек.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 28 (14+10+4) — 22 (7+8+7).

Наши: Свечников (17.54/7/-2) — Охотюк (8.24/0/0).

11 января. Роли. PNC Arena.