37 сейвов Кочеткова помогли «Каролине» обыграть «Нью-Джерси»

«Каролина» обыграла «Нью-Джерси» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

У хозяев отличились Йеспери Котканиеми, Джордан Стаал, Теуво Терявяйнен и Стефан Ноесен. Единственная шайба гостей на счету Джека Хьюза.

Российский вратарь «Харрикейнз» Петр Кочетков отразил 37 из 38 бросков по своим воротам.

«Каролина» идет на втором месте в таблице Восточной конференции с 46 очками в 32 матчах, «Нью-Джерси» идет на четвертой строчке с 44 очками в 32 играх.

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«Каролина» — «Нью-Джерси» — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Голы: Котканиеми — 4 (Джарвис, де Хаан), 0:20 — 1:0. Стаал — 9 (Мартинук, Слэвин), 24:17 — 2:0. Терявяйнен — 2 (мен., Слэвин, Фаст), 26:21 — 3:0. Хьюз — 17 (Смит, Братт), 55:24 — 3:1. Ноесен — 6, 56:46 — 4:1.

Вратари: Кочетков — Ванечек (Блэквуд, 40:00).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 20 (7+6+7) — 38 (13+14+11).

Наши: Свечников (17.30/1/0) — -.

21 декабря. Роли. PNC Arena. 18680 зрителей.