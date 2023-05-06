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Сегодня, 05:48

«Каролина» разгромила «Нью-Джерси» и увеличила отрыв в серии

Сергей Разин
корреспондент
6 мая. «Каролина» — «Нью-Джерси» (6:1).
Фото USA Today Sports
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«Каролина» во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграла «Нью-Джерси» со счетом 6:1.

В составе «Харрикейнз» дубль оформил Йеспери Котканиеми, еще по голу забили Джордан Стаал, Мартин Нечас, Джордан Мартинук и Стефан Ноусен. У «Дэвилз» единственную шайбу забросил Майлз Вуд.

Счет в серии 2-0 в пользу «Каролины». Следующий матч пройдет 7 мая и начнется в 22:30 мск.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Второй матч

«Каролина» — «Нью-Джерси» — 6:1 (0:0, 4:0, 2:1)

Голы: Котканиеми — 2 (бол., Гостисбеер, Друри), 21:35 — 1:0. Котканиеми — 3 (Мартинук, Фаст), 23:58 — 2:0. Стаал — 1 (Друри, Пеши), 37:25 — 3:0. Нечас — 2 (Гостисбеер, Слэвин), 39:44 — 4:0. Вуд — 1 (Маклеод, Бастиан), 43:49 — 4:1. Мартинук — 1, 52:48 — 5:1. Ноесен — 3 (Ахо, Джарвис), 53:42 — 6:1.

Вратари: Андерсен — Шмид (Ванечек, 40:00).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 35 (9+16+10) — 29 (8+12+9).

Наши: — .

6 мая. Роли. PNC Arena.

Счет в серии: 2-0

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Джерси Дэвилз
22
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