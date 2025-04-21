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Сегодня, 00:53

«Каролина» в стартовом матче серии плей-офф обыграла «Нью-Джерси», Свечников забил гол

Сергей Разин
корреспондент
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«Каролина» в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграла «Нью-Джерси» со счетом 4:1.

В составе «Харрикейнз» дубль офорсмил Логан Стэнковен, еще отличились Джайлен Чатфилд и Андрей Свечников, забивший в пустые ворота. У «Дэвилз» шайба на счету Нико Хишера.

Счет в серии 1-0 в пользу «Каролины». Следующий матч пройдет 23 апреля и начнется в 01.00 мск.

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала конференции

«Каролина» — «Нью-Джерси» — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Голы: Чатфилд — 1 (Робинсон, Рословик), 2:24 — 1:0. Стэнковен — 1 (Мартинук, Дж. Слэвин), 26:37 — 2:0. Стэнковен — 2 (бол., Холл, Котканиеми), 33:08 — 3:0. Хишир — 1 (Братт, Пеши), 38:51 — 3:1. Свечников — 1 (п.в., Холл), 57:32 — 4:1.

Вратари: Андерсен — Маркстрем (57:18 — 57:32).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 45 (17+21+7) — 24 (5+8+11).

Наши: Орлов (20.41/1/+2), Свечников (14.23/5/+1) — -.

20 апреля. Роли. Lenovo Center. 18 895 зрителей.

Счет в серии: 1-0

4
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Джерси Дэвилз
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