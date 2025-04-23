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Сегодня, 03:45

«Каролина» обыграла «Нью-Джерси» во втором матче, Орлов сделал голевую передачу

Евгений Козинов
Корреспондент
Джордан Мартинук и Дмитрий Орлов радуются голу.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Каролина» выиграла у «Нью-Джерси» во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ — 3:1. Счет в серии стал — 2-0.

Российский защитник «Харрикейнз» Дмитрий Орлов отметился голевой передачей. Он набрал первое очко в этом Кубке Стэнли.

Третий матч пройдет 26 апреля на льду «Нью-Джерси».

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Второй матч

«Каролина» — «Нью-Джерси» — 3:1 (0:1, 2:0, 1:0

Голы: Братт — 1 (Хаула, Хэмилтон), 3:51 — 0:1. Гостисбеер — 1 (Блэйк, Ахо), 22:57 — 1:1. Мартинук — 1 (мен., Орлов), 25:54 — 2:1. Джарвис — 1 (п.в., Мартинук), 59:23 — 3:1.

Вратари: Андерсен — Маркстрем (58:38 — 59:23).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 28 (6+12+10) — 26 (9+9+8).

Наши: Орлов (19.15/1/0), Свечников (16.00/0/0) — -.

23 апреля. Роли. Lenovo Center. 18910 зрителей.

Счет в серии: 2-0.

2
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Джерси Дэвилз
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