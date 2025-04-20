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20 апреля, 20:10

«Каролина» — «Нью-Джерси»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн

«Каролина» и «Нью-Джерси» встретятся в матче Кубка Стэнли
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Каролина Харрикейнз» и «Нью-Джерси Девилз» встретятся в первом матче первого раунда Кубка Стэнли в воскресенье, 20 апреля. Игра пройдет в «Леново Центре» в Роли, стартовое вбрасывание состоится в 22.00 по московскому времени.

«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Джерси Девилз»: прямая трансляция матча плей-офф НХЛ (видео)

Основные события игры «Каролина» — «Нью-Джерси» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В России отсутствуют официальные трансляции НХЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и видеохостинга «VK Видео».

В регулярном чемпионате «Харрикейнз» заняли четвертое место в Восточной конференции и второе — в Столичном дивизионе. «Дэвилз» финишировал седьмыми в конференции и третьими в дивизионе.

Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Джерси Дэвилз
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