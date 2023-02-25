Два очка Свечникова помогли «Каролине» победить «Оттаву»

«Каролина» выиграла у «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. «Харрикейнз» одержали пятую победу подряд.

В составе победителей двумя голевыми передачами отметился российский нападающий Андрей Свечников.

«Каролина» набрала 86 очков и идет на 2-м месте в Восточной конференции. «Оттава» с 58 очками располагается на 13-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Оттава» — 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Голы: Бернс — 12, 3:48 — 1:0. Джарвис — 13 (Ахо, Свечников), 6:29 — 2:0. Нечас — 23 (Свечников), 52:34 — 3:0. Шей — 11 (п.в., Ахо), 56:30 — 4:0.

Вратари: Раанта — Тэлбот (55:31 — 56:30).

Штраф: 10 — 4.

Броски: 30 (17+7+6) — 32 (7+13+12).

Наши: Свечников (15.09/2/+4) — Зуб (19.11/0/-1).

25 февраля. Роли. PNC Arena. 18788 зрителей.