«Каролина» победила «Оттаву», у Свечникова результативная передача

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Оттаву» со счетом 4:0.

Отличились Джордан Мартинук, Себастьян Ахо, Джексон Блэйк и Уильям Каррьер, Андрей Свечников отметился результативной передачей.

После этого матча «Каролина» с 24 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Оттава» с 17 очками — на 10-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Оттава» — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Голы: Мартинук — 6 (Стаал), 8:00 — 1:0. Ахо — 4 (бол., Нечас, Гостисбеер), 39:18 — 2:0. Блэйк — 5 (бол., Свечников, Гостисбеер), 40:43 — 3:0. Каррье — 2 (п.в., Стаал, Мартинук), 55:06 — 4:0.

Вратари: Мартин — Форсберг (54:47 — 55:06).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 28 (14+5+9) — 24 (6+7+11).

Наши: Орлов (17.18/0/0), Свечников (18.23/2/0) — Зуб (18.57/0/0).

17 ноября. Роли. PNC Arena. 18808 зрителей.