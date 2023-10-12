«Каролина» сыграет с «Оттавой» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 12 октября

«Каролина» сыграет с «Оттавой» в матче регулярного чемпионата НХЛ сезона-2023/2024 в ночь на 12 октября. Игра пройдет на «PNC Арене» в Роли, штат Северная Каролина (США). Начало — в 02.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Каролина» — «Оттава» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Игра в прямом эфире будет доступна бесплатно в социальной сети «ВКонтакте».

В регулярном чемпионате-2022/2023 «Харрикейнз» со 113 очками стали вторыми в турнирной таблице Восточной конференции и первыми в Столичном дивизионе. В Кубке Стэнли «Каролина» дошла до финала «Востока», где уступила «Флориде» в серии (0-4). А «Сенаторз» с 86 очками заняли шестое место в Атлантическом дивизионе и 11-е в Восточной конференции.

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