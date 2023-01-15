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НХЛ

Сегодня, 05:37

«Питтсбург» уступил «Каролине» и потерпел второе поражение подряд

Иван Торопцев
Корреспондент
Евгений Малкин (в центре).
Фото USA Today Sports
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«Питтсбург» проиграл «Каролине» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2.

Единственную шайбу хозяев забросил Рикард Ракелль, у гостей отличились Брэди Шей и Джален Чатфилд.

«Питтсбург» потерпел второе поражение подряд и занимает девятое место в таблице Восточной конференции с 48 очками в 42 матчах. «Каролина» идет на второй строчке с 61 очком в 43 играх.

Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Питтсбург» — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Шей — 9 (Пеши, Мартинук), 17:02 — 1:0. Чатфилд — 4 (Ахо), 29:14 — 2:0. Ракелль — 15 (бол.), 47:48 — 2:1.

Вратари: Андерсен — Десмит (58:38).

Штраф: 12 — 4.

Броски: 36 (15+14+7) — 32 (11+8+13).

Наши: Свечников (15.23/3/0) — Малкин (20.22/6/-1).

15 января. Роли. PNC Arena. 18769 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Питтсбург Пингвинз
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