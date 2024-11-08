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Сегодня, 05:31

«Каролина» обыграла «Питтсбург», Кочетков сделал 36 сэйвов

Евгений Козинов
Корреспондент
Петр Кочетков заблокировал шайбу после атаки Сидни Кросби.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Каролина» на своем льду победила «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. Для хозяев это 8-я победа подряд.

Российский голкипер «Харрикейнз» Петр Кочетков отразил 36 из 37 бросков по своим воротам. Его признали третьей звездой встречи.

Андрей Свечников и Дмитрий Орлов отметились голевыми передачами. У первого теперь 13 (5+8) очков в этом сезоне, а у второго — 8 (3+5) очков.

«Каролина» с 20 очками занимает 2-е место в Восточной конференции. «Питтсбург» идет на 14-й строчке — 12 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Питтсбург» — 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)

Голы: Мартинук — 2 (Стаал, Чатфилд), 0:52 — 1:0. Рословик — 8 (Ахо, Орлов), 8:47 — 2:0. Рословик — 9 (Свечников, Чатфилд), 29:27 — 3:0. Дж. Слэвин — 1 (Ахо, Рословик), 33:52 — 4:0. Робинсон — 3 (Нечас, Чатфилд), 42:07 — 5:0. Лизотт — 2, 45:08 — 5:1.

Вратари: Кочетков — Неделькович.

Штраф: 8 — 2.

Броски: 18 (4+9+5) — 36 (10+16+10).

Наши: Орлов (19.26/0/+3), Свечников (14.02/0/+2) — Малкин (22.50/4/-1).

8 ноября. Роли. PNC Arena. 18700 зрителей.

Петр Кочетков
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Питтсбург Пингвинз

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