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7 ноября, 23:30

«Каролина» — «Питтсбург»: смотреть матч НХЛ в прямом эфире

«Каролина» сыграет с «Питтсбургом» в регулярном чемпионате НХЛ 8 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Евгений Малкин (ХК «Питтсбург Пингвинз»).
Фото AFP
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«Каролина» сыграет с «Питтсбургом» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 8 ноября. Игра состоится на «PNC-арене» в городе Роли (штат Каролина, США). Начало — в 3.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Каролина» — «Питтсбург» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Харрикейнз» набрали 18 очков в 11-ти матчах и занимают второе место в Восточной конференции. «Пингвинз» располагаются на 13-й строчке на Востоке (у команды 12 очков в 13-ти играх).

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Питтсбург Пингвинз

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