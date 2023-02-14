«Каролина» поддержала Овечкина после его отъезда из «Вашингтона» по семейным обстоятельствам

Сегодня, 20:13
«Каролина» поддержала капитана «Вашингтона» Александра Овечкина после его отъезда из команды по семейным обстоятельствам.
«Выражаем Александру Овечкину поддержку от имени клуба. Нет ничего важнее тех, кого мы любим. Мы желаем Александру и его семье всего наилучшего», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте «Каролины».
В ближайшее время «Каролина» и «Вашингтон» проведут два матча — в ночь на 15 февраля в Вашингтоне и на 19-е в Роли на открытом воздухе в рамках «Стадионной серии НХЛ».
14 февраля стало известно, что Овечкин временно покинул команду по семейным обстоятельствам, связанным со здоровьем близкого человека. По информации СМИ, форвард летит в Россию из-за госпитализации отца.
В нынешнем сезоне Овечкин набрал 54 (32+22) очка в 54 матчах в составе «Вашингтона».