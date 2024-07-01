«Каролина» подписала новый 8-летний контракт со Славиным

Защитник «Каролины» Джейкоб Славин подписал новый контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 30-летним американцем рассчитано на восемь лет. Контракт вступит в силу в сезоне-2025/2026, игрок получит 51,69 миллиона долларов.

По итогам сезона Славин стал обладателем «Леди Бинг Трофи», который вручается игроку, продемонстрировавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством.

В минувшем сезоне Славин провел 81 матч в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 37 (6+31) очков. В 11 играх плей-офф защитник набрал 3 (1+2) очка.