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Сегодня, 19:38

«Каролина» подписала новый 8-летний контракт со Славиным

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Каролины» Джейкоб Славин подписал новый контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 30-летним американцем рассчитано на восемь лет. Контракт вступит в силу в сезоне-2025/2026, игрок получит 51,69 миллиона долларов.

По итогам сезона Славин стал обладателем «Леди Бинг Трофи», который вручается игроку, продемонстрировавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством.

В минувшем сезоне Славин провел 81 матч в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 37 (6+31) очков. В 11 играх плей-офф защитник набрал 3 (1+2) очка.

Джейкоб Славин
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
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