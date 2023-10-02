«Каролина»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024

Сегодня, 11:00
Полное название: «Каролина Харрикейнз»
Город: Роли, штат Северная Каролина (США)
Год основания: 1972
Главный тренер: Род Бриндамор
Капитан: Джордан Стаал
Домашняя арена (вместимость): PNC-арена (18 730)
Конференция: Восточная
Дивизион: Столичный
В сезоне 2005 / 2006 «Каролина» выиграла свой единственный в истории клуба Кубок Стэнли.
«Харрикейнз» в сезоне 2022 / 2023 стали вторыми в турнирной таблице Восточной конференции со 113 очками и первыми в Столичном дивизионе. В Кубке Стэнли «Каролина» дошла до финала «Востока», где проиграла «Флориде» в серии (0-4).
«Каролина» проведет первую игру сезона 2023 / 2024 в четверг, 12 октября: клуб откроет регулярный чемпионат НХЛ в Роли на «PNC Arena» игрой против «Оттавы». Начало — в 02.00 по московскому времени. В заключительном матче регулярки «Харрикейнз» встретятся с «Коламбусом» в среду, 17 апреля (начало — 2.00 мск).
12 октября. 02.00 (мск). «Каролина» — «Оттава»
15 октября. 05.30. «Лос-Анджелес» — «Каролина»
16 октября. 03.30. «Анахайм» — «Каролина»
18 октября. 05.30. «Сан-Хосе» — «Каролина»
20 октября. 05.00. «Сиэтл» — «Каролина»
22 октября. 04.00. «Колорадо» — «Каролина»
25 октября. 02.00. «Тампа-Бэй» — «Каролина»
27 октября. 02.00. «Каролина» — «Сиэтл»
28 октября. 02.00. «Каролина» — «Сан-Хосе»
31 октября. 02.00. «Филадельфия» — «Каролина»
Календарь матчей «Каролины» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».
Род Бриндамор (53 года) начал тренерскую карьеру в 2011 году. Через семь лет был назначен наставником «Каролины». В своем первом сезоне в «Харрикейнз» впервые за десять лет вывел команду в плей-офф НХЛ, где она дошла до финала Восточной конференции, уступив в серии «Бостону» (0-4).
Летом 2021 года Бриндамор получил приз Джека Адамса, который вручается членами Ассоциации вещателей НХЛ лучшему тренеру года.
«Каролина»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ»