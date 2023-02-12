«Рейнджерс» разгромили «Каролину», Панарин оформил покер

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Каролину» со счетом 6:2.

В составе команды из Нью-Йорка 5 (4+1) очков набрал Артемий Панарин, еще по голу забили Мика Зибанежад и Каапо Какко. У «Харрикейнз» шайбы забросили Теуво Терявяйнен и Йеспери Котканиеми, форвард Андрей Свечников отметился результативной передачей.

После этого матча «Рейнджерс» с 70 очками занимают шестое место в Восточной конференции, «Каролина» с 76 очками — на второй строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Рейнджерс» — 2:6 (0:1, 2:1, 0:4)

Голы: Зибанежад — 27 (бол., Крайдер, Панарин), 13:37 — 0:1. Терявяйнен — 6, 26:50 — 1:1. Котканиеми — 8 (де Хаан, Свечников), 29:43 — 2:1. Панарин — 13 (Трочек, Веси), 37:49 — 2:2. Панарин — 14 (Шнайдер, Трочек), 44:33 — 2:3. Панарин — 15, 55:59 — 2:4. Какко — 10 (п.в., Лафренье, Труба), 57:46 — 2:5. Панарин — 16 (Веси), 58:56 — 2:6.

Вратари: Андерсен (57:12 — 57:46) — Галак.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 29 (13+12+4) — 19 (9+4+6).

Наши: Свечников (16.54/3/-1) — Панарин (15.31/5/+4), Тарасенко (13.25/0/0).

12 февраля. Роли. PNC Arena. 18808 зрителей.