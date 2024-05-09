Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 21:00

«Каролина» — «Рейнджерс»: смотреть трансляцию матча НХЛ

«Каролина» и «Рейнджерс сыграют в 3-м матче плей-офф НХЛ 10 мая
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеист «Рейнджерс» Артемий Панарин.
Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Каролина» и «Рейнджерс» проведут третий матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли-2024 в ночь с 9 на 10 мая. Игра на льду «Пи-эн-си-арены» в Роли начнется в 02.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча плей-офф НХЛ «Каролина» — «Рейнджерс» можно будет в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Представляем несколько вариантов для просмотра — 1-я ссылка, 2-я ссылка и 3-я ссылка.

В матч-центре «СЭ» можно следить за ключевыми событиями противостояния 2-го раунда плей-офф НХЛ между «Каролиной» и «Рейнджерс».

Счет в серии: 2-0 в пользу клуба из Нью-Йорка. Ранее, 8 мая, «Рейнджерс» дома в овертайме обыграли «Каролину» со счетом 4:3 ОТ. В той встрече российский нападающий хозяев Артемий Панарин сделал три результативные передачи.

Кубок Стэнли: как смотреть трансляции матчей плей-офф НХЛ в России

Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
0
Читайте также
Зрителям запретили приносить флаги России на матчи ЧМ по хоккею в Чехии
Биография Евгения Плющенко: карьера и жизнь двукратного олимпийского чемпиона и тренера
Захарова прокомментировала слова Туска о нахождении солдат НАТО на Украине
Ивичу предложили 2 млн евро, Слишковичем восхищаются легенды «Зенита», а клуб готов купить 19-летнего чилийца. Что происходит в «Спартаке» перед игрой с «Краснодаром»
Премьер-министр Польши Туск признал присутствие солдат НАТО на Украине
В Астрахани возбуждено дело по факту гибели пяти местных жителей от отравления
Популярное видео
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Я в раздевалке — Леха Светомузыка». Что слушают чемпионы КХЛ
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
Материалы сюжета: Кубок Стэнли-2024: главные материалы о плей-офф НХЛ в конференциях
Кочетков сыграет в третьем матче «Каролины» с «Рейнджерс», Кузнецов вернется в состав
«Торонто» уволил главного тренера Кифа
Морис — о победе над «Бостоном»: «Мне понравилось, как «Флорида» вышла на матч»
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Кочетков сыграет в третьем матче «Каролины» с «Рейнджерс», Кузнецов вернется в состав