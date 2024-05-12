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Сегодня, 04:31

«Каролина» одержала первую победу в серии с «Рейнджерс», Кузнецов отметился голом

Сергей Разин
корреспондент
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«Каролина» в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграла «Рейнджерс» со счетом 4:3.

В составе «Харрикейнз» отличились Евгений Кузнецов, Стефан Ноусен, Себастьян Ахо и Брэйди Скжей, Андрей Свечников сделал результативную передачу. У гостей шайбы забросили Уильям Кулле, Барклай Гудроу и Алексис Лафренье, вратарь Игорь Шестеркин отразил 27 бросков из 31.

Счет в серии 4-1 в пользу «Рейнджерс». Следующий матч пройдет 14 мая.

НХЛ

Плей-офф. Второй раунд

«Каролина» — «Рейнджерс» — 4:3 (3:1, 0:1, 1:1)

Голы: Кузнецов — 3, 1:51 — 1:0. Ноесен — 4 (Терявяйнен, Деанджело), 6:33 — 2:0. Куилль — 1 (Какко, Густафссон), 8:06 — 2:1. Ахо — 3 (Гюнцель, Бернс), 15:29 — 3:1. Гудроу — 2 (Шнайдер, Веси), 32:43 — 3:2. Лафренье — 4 (Зибанежад, Труба), 42:04 — 3:3. Шей — 1 (бол., Терявяйнен, Свечников), 56:49 — 4:3.

Вратари: Андерсен — Шестеркин (57:43).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 31 (10+13+8) — 25 (8+12+5).

Наши: Кузнецов (8.38/3/-1), Орлов (21.20/2/0), Свечников (15.53/2/0) — Панарин (18.09/1/-3).

12 мая. Роли. PNC Arena.

Счет в серии: 1-3.

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
8
46
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