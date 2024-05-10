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Сегодня, 05:08

Гол Панарина в овертайме принес «Рейнджерс» победу над «Каролиной»

Евгений Козинов
Корреспондент
Артемий Панарин атакует ворота Петра Кочеткова в матче «Каролина» — «Рейнджерс» 10 мая.
Фото USA Today Sports
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«Рейнджерс» выиграли у «Каролины» в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ — 3:2 ОТ. Счет в серии — 3-0.

Победную шайбу на 2-й минуте овертайма забросил российский нападающий Артемий Панарин. Также в этой встрече он сделал голевую передачу. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 45 из 47 бросков.

У «Харрикейнз» заброшенной шайбой и голевой передачей отметился Андрей Свечников. Голкипер Петр Кочетков отразил 22 из 25 бросков.

Четвертый матч в серии состоится 12 мая.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Третий матч

«Каролина» — «Рейнджерс» — 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Гюнцель — 4 (Орлов, Свечников), 10:14 — 1:0. Крайдер — 4 (мен., Зибанежад), 28:30 — 1:1. Лафренье — 3 (Панарин, Трочек), 46:25 — 1:2. Свечников — 2 (Ахо, Шей), 58:24 — 2:2. Панарин — 4 (Трочек, Лафренье), 61:43 — 2:3.

Вратари: Кочетков (57:35 — 58:24, 61:43) — Шестеркин (48:48 — 49:12, 61:43).

Штраф: 14 — 16.

Броски: 47 (17+20+9+1) — 25 (7+11+6+1).

Наши: Кузнецов (12.04/4/0), Орлов (18.28/2/0), Свечников (16.53/6/0) — Панарин (16.26/4/+1).

10 мая. Роли. PNC Arena. 18959 зрителей.

Счет в серии: 0-3.

Артемий Панарин
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Свечников за 1,5 минуты до финальной сирены сравнял счет в третьем матче с «Рейнджерс»

Видео победного гола Панарина в третьем матче с «Каролиной»