Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 04:44

«Рейнджерс» вырвали победу у «Каролины» и вышли в финал конференции, Панарин сделал 2 голевые передачи

Евгений Козинов
Корреспондент
Артемий Панарин (слева) против Андрея Свечникова в матче «Каролина» — «Рейнджерс» (3:5) 17 мая.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Рейнджерс» выиграли у «Каролины» в шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 5:3. Команда из Нью-Йорка выиграла серию — 4-2.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился двумя голевыми передачами и достиг отметки в 11 (4+7) очков в этом плей-офф. Его одноклубник и соотечественник Игорь Шестеркин отразил 32 из 35 бросков по своим воротам.

Российский форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников сделал две голевые передачи. У него 11 (2+9) очков в этом плей-офф.

В финале Восточной конференции «Рейнджерс» сыграют с победителем пары «Флорида» — «Бостон» (3-2).

Артемий Панарин
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
1
96
Читайте также
Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом 2024 года по версии Forbes
Биография Дастина Порье: американец сломал Конора и заслужил уважение Хабиба
Членов банды Шишкана признали виновными в убийстве раменского депутата
В «Авангард» едет знакомый Буше, Радулов в активном поиске, а Кошечкин вернулся в «Магнитку». Главные трансферные новости КХЛ на 16 мая
Женщина и ребенок погибли при атаке БПЛА на Белгородскую область
Врач перечислила симптомы нехватки витамина D
Популярное видео
Финляндия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Словакия — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Швейцария — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Канада — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Польша — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Дания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Оффершит «Металлурга» — нехорошая история»
Есмантович: ЦСКА, будущее КХЛ, отношения с ИИХФ
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Швейцария — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
США — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Норвегия — Финляндия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Стэнли-2024: главные материалы о плей-офф НХЛ в конференциях
«Каролина» — «Рейнджерс»: видеообзор матча НХЛ
«Рейнджерс» — в финале «Востока»! Мощный камбэк и ассистентский дубль Панарина отправили «Каролину» в отпуск
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: смотреть трансляцию матча плей-офф НХЛ
«Каролина» — «Рейнджерс»: смотреть трансляцию матча плей-офф НХЛ
Латвийский вратарь — неожиданный герой плей-офф НХЛ. Ему с трудом забивает лучший хоккеист мира
Георгиев рассказал об уверенной игре в матчах «Колорадо» с «Далласом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Крайдер с передачи Панарина сравнял счет в шестом матче с «Каролиной»

«Каролина» — «Рейнджерс»: видеообзор матча НХЛ