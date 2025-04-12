«Каролина» и «Рейнджерс» проведут матч в регулярном чемпионате НХЛ в субботу, 12 апреля. Начало игры на «Леново Центре» в Роли (США) — в 22.30 по московскому времени.

«Каролина» и «Рейнджерс»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео)

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Каролина» — «Рейнджерс» можно в матч-центре сайта «СЭ».

Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире игры североамериканской лиги появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

Перед этой игрой в регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 «Каролина» уступила в гостях «Вашингтону» (4:5 Б) и с 97 очками после 78 игр занимает четвертое место на «Востоке». У «Рейнджерс» — 81 очко, 79 игр и 10-я строчка в конференции, в пятницу клуб из Нью-Йорка обыграл «Айлендерс» (9:2).