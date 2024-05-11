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Сегодня, 20:00

«Каролина» — «Рейнджерс»: смотреть трансляцию матча плей-офф НХЛ

«Каролина» сыграет с «Рейнджерсом» в 1/4 финала Кубка Стэнли 12 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Артемий Панарин (ХК «Рейнджерс»).
Фото USA Today Sports
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«Каролина» сыграет с «Рейнджерсом» в четвертом матче 1/4 финала Кубка Стэнли в ночь на 12 мая. Игра пройдет на крытой арене «PNC Арена» в Роли, штат Северная Каролина (США) и начнется в 02.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Каролина» — «Рейнджерс» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции плей-офф НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

Счет в серии второго раунда плей-офф НХЛ — 3-0 в пользу «Нью-Йорка».

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Хоккей
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Кубок Стэнли: «Каролина» — «Рейнджерс», «Колорадо» — «Даллас». Расписание и результаты 12 мая