«Каролина» и «Рейнджерс» сыграют в матче плей-офф НХЛ 17 мая

«Каролина» дома на льду «Пи-эн-си-арены» в Роли примет «Рейнджерс» в шестом матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли-2024 в ночь с 16 на 17 мая. Игра начнется в 02.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча плей-офф НХЛ «Каролина» — «Рейнджерс»: можно в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте». Приводим ниже несколько вариантов для просмотра игры Кубка Стэнли: 1-я ссылка, 2-я ссылка и 3-я ссылка.

Ключевые события противостояния «Харрикейнз» и «Рейнджерс» будут доступны в матч-центре «СЭ».

Счет в серии до четырех побед — 3-2 в пользу клуба из Нью-Йорка. 14 мая «Рейнджерс» дома потерпели поражение от «Каролины» со счетом 1:4.

В текущем плей-офф НХЛ российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин провел 9 матчей и набрал 9 (4+5) очков.

Кубок Стэнли: как смотреть трансляции матчей плей-офф НХЛ в России