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Сегодня, 05:30

«Каролина» — «Рейнджерс»: видеообзор матча

Сергей Разин
корреспондент
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«Каролина» в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграла «Рейнджерс» — 4:3. Счет в серии 3-1 в пользу команды из Нью-Йорка.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Харрикейнз» отличились Евгений Кузнецов, Стефан Ноусен, Себастьян Ахо и Брэйди Скжей, Андрей Свечников сделал результативную передачу. У гостей шайбы забросили Уильям Кулле, Барклай Гудроу и Алексис Лафренье, вратарь Игорь Шестеркин отразил 27 бросков из 31.

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Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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