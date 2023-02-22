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Сегодня, 05:37

Три очка Свечникова помогли «Каролине» переиграть «Сент-Луис»

Евгений Козинов
Корреспондент
Андрей Свечников (слева).
Фото USA Today Sports
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«Каролина» выиграла у «Сент-Луиса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Харрикейнз» одержали четвертую победу подряд.

Российский нападающий Андрей Свечников забросил две шайбы и сделал одну голевую передачу. Его признали первой звездой встречи.

«Каролина» набрала 84 очка и идет на 2-м месте в Восточной конференции. «Сент-Луис» с 55 очками располагается на 11-й строчке в Западной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Сент-Луис» — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Голы: Свечников — 20 (Джарвис), 1:26 — 1:0. Свечников — 21 (Джарвис, Бернс), 7:57 — 2:0. Фолк — 7 (Лейво), 23:59 — 2:1. Ахо — 25 (Свечников, Бернс), 36:36 — 3:1. Джарвис — 12 (Ахо), 42:25 — 4:1.

Вратари: Андерсен — Биннингтон.

Штраф: 6 — 0.

Броски: 36 (12+18+6) — 36 (11+9+16).

Наши: Свечников (16.03/3/+4) — Александров (16.43/3/-1), Барбашев (18.18/1/-3), Торопченко (18.10/1/0).

22 февраля. Роли. PNC Arena. 18142 зрителя

Андрей Свечников
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Сент-Луис Блюз
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