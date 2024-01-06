«Каролина» сыграет с «Сент-Луисом» в рамках регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 7 января. Игра пройдет на ледовой арене «PNC-арена» в Роли, штат Северная Каролина (США). Начало — в 3.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Каролина» — «Сент-Луис» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Харрикейнз» набрали 48 очков и занимают 4-е место в Восточной конференции. «Блюз» с 37 баллами располагается на 11-й строчке Западной конференции.

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